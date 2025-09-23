Parigi, 23 settembre 2025 – Si è spenta all'età di 87 anni Claudia Cardinale. L'attrice italiana - come riportano i media francesi - è deceduta a Nemours, vicino a Parigi, dove viveva da tempo. La notizia è stata confermata dal suo agente. La sua morte è stata confermata dal suo agente, Laurent Savry, all'Afp. Nata a Tunisi, Claudia Cardinale ha recitato con i più grandi registi, tra cui Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil e Sergio Leone. "Ci lascia l'eredita' di una donna libera e ispirata sia nel suo percorso di donna che di artista", ha dichiarato Savry. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Claudia Cardinale è morta, l’attrice aveva 87 anni