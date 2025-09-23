Claudia Cardinale è morta | che malattia aveva e a chi va il suo patrimonio?

Si è spenta all’età di 87 anni Claudia Cardinale, una delle ultime grandi dive del cinema italiano. L’attrice è morta a Nemours, in Francia, dove risiedeva da tempo. A darne notizia è stato il suo agente, Laurent Savry, attraverso un comunicato diffuso all’agenzia stampa francese AFP. Con lei se ne va un volto iconico del cinema del Novecento, protagonista indimenticata di pellicole che hanno fatto la storia. « Ci lascia l’eredità di una donna libera e ispirata sia nel suo percorso di donna che di artista », ha dichiarato Savry, ricordandone la forza e l’autenticità che hanno segnato il suo cammino personale e professionale. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Claudia Cardinale è morta: che malattia aveva e a chi va il suo patrimonio?

