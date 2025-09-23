Claudia Cardinale è morta | addio all’icona del cinema italiano

Claudia Cardinale, leggenda del cinema italiano, si è spenta a 87 anni nella sua casa di Nemours.. Claudia Cardinale, una delle ultime grandi stelle del cinema italiano, si è spenta questa sera all’età di 87 anni a Nemours, vicino a Parigi, dove viveva da tempo. L’annuncio è stato dato dal suo agente Laurent Savry all’AFP: “Ci lascia l’eredità di una donna libera e ispirata, sia nel suo percorso di donna che di artista”. Nata a Tunisi il 15 aprile 1938 da genitori siciliani, Claudia Cardinale ha incarnato per oltre mezzo secolo la bellezza mediterranea, la forza femminile e l’eleganza senza tempo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Claudia Cardinale è morta: addio all’icona del cinema italiano

