Claudia Cardinale è morta | addio al mito del cinema italiano

Liberoquotidiano.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' morta a 87 anni Claudia Cardinale. L'attrice italiana - come riportano i media francesi - è venuta a mancare a Nemours, vicino a Parigi, dove viveva da tempo. La notizia è stata confermata dal suo agente Laurent Savry all'Afp. Ha recitato con i più grandi registi, da Federico Fellini a Luchino Visconti, da Richard Brooks a Henri Verneuil e Sergio Leone, ed è stata un punto di riferimento del cinema italiano. Uno dei suoi ruoli più importanti è stato quello di Angelica ne Il Gattopardo. "Ci lascia l'eredità di una donna libera e ispirata sia nel suo percorso di donna che di artista", ha dichiarato Savry. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

claudia cardinale 232 morta addio al mito del cinema italiano

© Liberoquotidiano.it - Claudia Cardinale è morta: addio al mito del cinema italiano

In questa notizia si parla di: claudia - cardinale

Enrico Lucherini, morto l'addetto stampa delle star: aveva 92 anni. Lanciò le carriere di Sophia Loren e Claudia Cardinale

È morto Enrico Lucherini, il più famoso press agent delle star. Voce ‘narrante’ del cinema: dalla Dolce Vita a Sophia Loren e Claudia Cardinale

Addio a Enrico Lucherini, morto il press agent delle star, lanciò le carriere di Sophia Loren e Claudia Cardinale, aveva 92 anni

Claudia Cardinale è morta l’attrice aveva 87 anni; Claudia Cardinale è morta Se ne va una leggenda del cinema anni ’60 Aveva lavorato con Fellini e Visconti; Addio a Claudia Cardinale l’attrice italiana è morta a 87 anni.

claudia cardinale 232 mortaClaudia Cardinale &#232; morta: che malattia aveva e a chi va il suo patrimonio? - Si è spenta all’età di 87 anni Claudia Cardinale, una delle ultime grandi dive del cinema italiano. Lo riporta donnapop.it

claudia cardinale 232 mortaÈ morta Claudia Cardinale, l'icona del cinema italiano aveva 87 anni - Claudia Cardinale, una delle attrici più popolari del cinema italiano, &#232; morta martedì 23 settembre, a Nemours, vicino a Parigi, dove viveva da parecchi anni. Lo riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Claudia Cardinale 232 Morta