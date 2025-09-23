Claudia Cardinale è morta | addio al mito del cinema italiano

E' morta a 87 anni Claudia Cardinale. L'attrice italiana - come riportano i media francesi - è venuta a mancare a Nemours, vicino a Parigi, dove viveva da tempo. La notizia è stata confermata dal suo agente Laurent Savry all'Afp. Ha recitato con i più grandi registi, da Federico Fellini a Luchino Visconti, da Richard Brooks a Henri Verneuil e Sergio Leone, ed è stata un punto di riferimento del cinema italiano. Uno dei suoi ruoli più importanti è stato quello di Angelica ne Il Gattopardo. "Ci lascia l'eredità di una donna libera e ispirata sia nel suo percorso di donna che di artista", ha dichiarato Savry. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Claudia Cardinale è morta: addio al mito del cinema italiano

