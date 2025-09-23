Classica weekend alla Certosa di Firenze con i giovani talenti di FilArmonia

Firenze, 23 settembre 2025 – Gran finale dedicato alle nuove generazioni per FilArmonia, Festival di Musica e Spiritualità ideato da Paolo Cognetti e prodotto dall’Associazione Filharmonie (Orchestra Filarmonica di Firenze), diretta dal Maestro Nima Keshavarzi, per il quarto anno consecutivo: venerdì 26 e domenica 28 gli ultimi due concerti alla Certosa di Firenze. Fino al 28 sarà ancora possibile, inoltre, visitare la mostra “Turbamenti e creatività”, a cura di Antonio Natali, che quest’anno accompagna la kermesse musicale presentando una selezione di opere della collezione della Tinaia, realtà che opera dal 1975 all’interno dell’ex ospedale psichiatrico di San Salvi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

