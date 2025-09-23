Classi di Liceo scientifico e umanistico accorpate a Pantelleria parla il Dirigente | 28 alunni e tre disabilità Inostenibile
“ Questi alunni hanno una sola colpa, quella di essere nati su quest’isola, costretti a vivere una condizione di quasi uguaglianza e questo non è giusto ”. Così ci risponde Fortunato Di Bartolo, il dirigente scolastico del Liceo dell’Istituto “V. Almanza – A. D’Ajetti” di Pantelleria. Lo abbiamo interpellato ieri per comprendere meglio la situazione di disagio che si è venuta a creare a seguito dell’accorpamento nel Liceo scientifico, in un’unica prima classe, di 28 alunni di cui tre certificati e metà dei quali all’atto delle iscrizioni aveva chiesto invece l’iscrizione al Liceo delle scienze umane. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
