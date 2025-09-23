Classi del Marconi-Hack trasferite in via Re David la Cisl Fp | Chiediamo controlli sulla sicurezza dello stabile
"Controlli sulla sicurezza dello stabile in via Re David": è quanto chiede la segreteria territoriale della Cisl Fp Bari, esprimendo "forte preoccupazione per la decisione, improvvisa e non programmata, di trasferire 34 classi dell’I.I.S.S. Marconi-Margherita Hack" nell'immobile, già sede. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Istituto “Marconi-Hack”, niente doppi turni - Soluzione condivisa per studenti e il completamento dei lavori PNRR al tavolo in Prefettura. Lo riporta ambienteambienti.com
Bari, il Marconi si sposta temporaneamente in via Re David: la soluzione condivisa per il completamento dei lavori - A inizio settembre la scuola si era detta costretta a pianificare l'orario con doppi turni al mattino e al pomeriggio: stamattina la decisione in Prefettura ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it