Clamoroso Juventus ufficiale | retrocessione senza appello
Degli episodi non sono stati graditi ai piani alti: retrocessione senza appello, questo è la decisione definitiva Il pareggio contro il Verona è stato senza dubbio amaro per la Juventus, che spreca così un’occasione importante per avanzare in classifica. La scelta di giocare di sabato sera è costata cara ai bianconeri, reduci dall’impegno in Champions League contro il Borussia Dortmund lo scorso martedì. Forse sarebbe stato più opportuno scendere in campo nel posticipo, per permettere ai giocatori di rifiatare. In campo si è vista una Juventus stanca e affannata, con la fatica emersa in modo evidente soprattutto nel secondo tempo, quando al Verona è stato concesso un calcio di rigore che ha fissato il risultato sull’ 1-1 finale. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
In questa notizia si parla di: clamoroso - juventus
Ederson Juventus, clamoroso: una rivale di Serie A balza in pole grazie alla doppia cessione. Il sogno a centrocampo è destinato a rimanere tale?
Vlahovic Juventus, spunta un interessante retroscena! Ha rifiutato il Napoli, era pronto uno scambio clamoroso! Le ultimissime
Mercato Juventus, spunta il clamoroso no: ha rifiutato il Napoli nel possibile scambio per Osimhen! L’indiscrezione e tutti i dettagli
Clamoroso in Verona–Juventus Maurizio Pistocchi su X rivela una possibile svista dell’arbitro Rapuano: nel referto il rigore concesso agli scaligeri potrebbe essere stato attribuito a Kalulu anziché a Joao Mario Se confermato, l’episodio potrebbe persino - facebook.com Vai su Facebook
Questa Juventus ha un potenziale offensivo clamoroso. Davvero pazzesco. Però occorre dirci chiaramente una cosa: questa squadra deve andare sempre ai 1000 km/h, senza mai staccare la spina o lasciare il piede dall'acceleratore. Quando questa squadra - X Vai su X
Clamoroso in Serie B, Gazzetta - Brescia verso penalizzazione e retrocessione, così Frosinone salvo e Sampdoria ai playout!; Rapuano e Aureliano sotto accusa: l’AIA valuta la retrocessione dopo Verona-Juve; Clamoroso in Campionato, come la Juve del 2006: 100 punti di penalizzazione | Serie B matematica.
Juventus, ufficiale l’arrivo di Zhegrova: il comunicato - L’esterno kosovaro classe ’99 arriva dopo 4 stagioni trascorse in Francia, al Lille. Secondo gianlucadimarzio.com
Juventus, UFFICIALE: Arrivabene resta - Maurizio Arrivabene, nuovo Team Principal della Ferrari, resta comunque nel consiglio d'amministrazione della Juventus, come si legge nel comunicato ufficiale del club: "Per effetto della nomina a ... Si legge su calciomercato.com