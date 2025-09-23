Degli episodi non sono stati graditi ai piani alti: retrocessione senza appello, questo è la decisione definitiva Il pareggio contro il Verona è stato senza dubbio amaro per la Juventus, che spreca così un’occasione importante per avanzare in classifica. La scelta di giocare di sabato sera è costata cara ai bianconeri, reduci dall’impegno in Champions League contro il Borussia Dortmund lo scorso martedì. Forse sarebbe stato più opportuno scendere in campo nel posticipo, per permettere ai giocatori di rifiatare. In campo si è vista una Juventus stanca e affannata, con la fatica emersa in modo evidente soprattutto nel secondo tempo, quando al Verona è stato concesso un calcio di rigore che ha fissato il risultato sull’ 1-1 finale. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Clamoroso Juventus, ufficiale: retrocessione senza appello