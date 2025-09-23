Un signore di sessant’anni è costretto quasi a mendicare per potersi curare dalla malattia, tutto questo a causa della burocrazia La “burocrazia può anche uccidere”. Una frase dura, che si dice spesso per far capire quanto è contorta e complicata nel nostro paese, ma nel caso del signor Michelangelo Perla, purtroppo, è molto vicina alla realtà. (Ansa Foto) Cityrumors.it Ci sono storie che fanno tenerezza e altre, tante altre che fanno arrabbiare e, probabilmente, anche qualcosa di più. Di drammi ne è pieno il mondo, soprattutto se si considerano le zone di guerra, ma quando si vive in un paese civile e moderno come l’Italia e accadono situazioni come quelle che sta vivendo Michelangelo Perla, allora cade tutto o quasi. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Clamoroso ad Enna, tolta la pensione ad un malato di cancro: il motivo è clamoroso