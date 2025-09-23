Clai al via la stagione Le ragazze si presentano | Passione e tanto lavoro Possiamo fare bene

Con un mix di entusiasmo, parole sentite e brindisi augurali, ieri sera a Villa La Babina, centro direzionale Clai a Sasso Morelli, è stata ufficialmente presentata la nuova stagione della Clai Imola Volley. Con tanto di squadra, staff tecnico e società. A partire da lunedì 6 ottobre, le ragazze saranno pronte ad affrontare, per il secondo anno consecutivo, il campionato nazionale di serie A2 di volley, con la trasferta ad Altamura, in Puglia. Ad accogliere il roster ieri c’era la grande famiglia Clai, tra cui numerosissime ragazzine del settore giovanile, con addosso la maglia di rappresentanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Clai, al via la stagione. Le ragazze si presentano: "Passione e tanto lavoro. Possiamo fare bene"

Another one! Non prendere impegni per domani: TERZO ALLENAMENTO CONGIUNTO DELLA STAGIONE ? venerdì 19 settembre ore 18.30 Palasport A. Ruggi, Imola vs. @olimpia.teodora Ti aspettiamo! #claiimolavolley #SerieA2 #pigpower # - facebook.com Vai su Facebook

