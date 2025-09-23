Città Metropolitana di Napoli al via le conferenze d’ambito sulla programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa
Due giorni di incontri tra dirigenti scolastici e istituzioni per pianificare la rete educativa 2026-2027 e garantire pari opportunità agli studenti della Città Metropolitana di Napoli.. Al via stamattina presso la sala Cirillo di Palazzo Matteotti, sede della Città Metropolitana di Napoli le conferenze d’ambito sulla programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2026-2027. Due giorni di confronto tra le consigliere delegate alla Programmazione e all’Edilizia scolastica della Città Metropolitana di Napoli, Ilaria Abagnale e Marianna Salierno, e i dirigenti scolastici dei plessi diffusi su tutto il territorio metropolitano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
