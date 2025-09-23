Citroen C5 Aircross Plug-In Hybrid 195 Automatico | efficienza comfort e tecnologia
(Adnkronos) – La gamma del SUV Citroen C5 Aircross si arricchisce con una novità di grande interesse: la versione Plug-In Hybrid 195 Automatico. Questo modello si affianca alle varianti Hybrid 145 e alla 100% elettrica e-C5 Aircross Comfort Range, offrendo così un ventaglio di soluzioni pensate per rispondere a ogni esigenza di mobilità, dai viaggi . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: citroen - aircross
Nuovo Citroen C5 Aircross: ordini aperti in Italia
Nuova Citroen C5 Aircross, ordini al via per la Plug-in: quanto costa e offerta di lancio - X Vai su X
NUOVO SUV CITROEN C3 AIRCROSS IN SUPER PROMO FINO AL 30 SETTEMBRE FINO A 8 ANNI DI GARANZIA Con rottamazione TUA DA 18.400€ CORRI IN CONCESSIONARIA ANCHE DOMENICA 21 E 28 SETTEMBRE. OVM VITE - facebook.com Vai su Facebook
Citroën C5 Aircross plug-in: prezzi, versioni, motore Phev | .it; Aprono gli ordini del Nuovo SUV C5 Aircross Plug-In Hybrid 195 Automatico; Nuova Citroen C5 Aircross, ordini al via per la Plug-in: quanto costa e offerta di lancio.
Citroen C5 Aircross Plug-In Hybrid 195 Automatico: efficienza, comfort e tecnologia - In Hybrid 195 Automatico consente di viaggiare in modalità full electric fino a 135 km/h per un’autonomia di 100 km ... Secondo adnkronos.com
Citroen C5 Aircross, per l’Italia è arrivato anche il momento del nuovo Plug-in Hybrid - In Hybrid 195 Automatica, un modello che si inserisce come tassello fondamentale nel percorso green della casa ... Segnala motorisumotori.it