Cistite come riconoscerla e curarla | ne parla alla Rai la primaria di Urologia Roberta Gunelli

Forlitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La dottoressa Roberta Gunelli, direttrice dell'Unità operativa di Urologia dell'Ospedale "Morgagni - Pierantoni" di Forlì, sarà ospite alla trasmissione televisiva "Elisir", il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi. L'appuntamento è per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cistite - riconoscerla

Cistite, come riconoscerla e curarla: ne parla alla Rai la primaria di Urologia Roberta Gunelli; Cistite interstiziale, come si riconosce e si cura; Cistite.

Cerca Video su questo argomento: Cistite Riconoscerla Curarla Parla