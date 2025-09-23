Cisgiordania la vita dei palestinesi tra demolizioni e sfollamenti | Mi hanno dieci minuti per lasciare casa mia

Dal 2009 a oggi, l’esercito israeliano ha demolito quasi 12mila e 800 strutture palestinesi in Cisgiordania. Solo dal gennaio 2025, ha sfollato con la forza più di 40mila palestinesi nella Cisgiordania settentrionale. È il numero più alto dal 1967, da quando Tel Aviv ha occupato i territori palestinesi. In questo videoracconto Oxfam insieme ad altre organizzazioni umanitarie ha raccolto una serie di testimonianze di abitanti palestinesi e attivisti. “Hanno usato il drone per annunciare che avevamo 10 minuti per evacuare la nostra casa ” racconta Hiba, una donna sfollata da Jenin. “Dopo di che il campo si sarebbe trasformato in una zona di battaglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

