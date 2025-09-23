Cisgiordania la vita dei palestinesi tra demolizioni e sfollamenti | Mi hanno dieci minuti per lasciare casa mia
Dal 2009 a oggi, l’esercito israeliano ha demolito quasi 12mila e 800 strutture palestinesi in Cisgiordania. Solo dal gennaio 2025, ha sfollato con la forza più di 40mila palestinesi nella Cisgiordania settentrionale. È il numero più alto dal 1967, da quando Tel Aviv ha occupato i territori palestinesi. In questo videoracconto Oxfam insieme ad altre organizzazioni umanitarie ha raccolto una serie di testimonianze di abitanti palestinesi e attivisti. “Hanno usato il drone per annunciare che avevamo 10 minuti per evacuare la nostra casa ” racconta Hiba, una donna sfollata da Jenin. “Dopo di che il campo si sarebbe trasformato in una zona di battaglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: cisgiordania - vita
Francesca Albanese spiega a TPI “l’economia del genocidio” a Gaza e in Cisgiordania: “I profitti sono più?importanti della vita?dei palestinesi”
L’attivista italiana in Cisgiordania: “È una pulizia etnica, l’esercito appoggia i coloni. Si rischia la vita ogni giorno”
Israele sta rapidamente espandendo la sua rete di insediamenti in Cisgiordania su terreni palestinesi rubati, facendo a pezzi la vita dei palestinesi. - X Vai su X
Il CISS- Cooperazione Internazionale Sud Sud sostiene la campagna di Oxfam #stopsettelment e invita tutti e tutte a mobilitarsi. Dal 1967 Israele occupa illegalmente Gaza, la Cisgiordania e Gerusalemme Est. Oggi oltre 700.000 coloni israeliani vivono in inse - facebook.com Vai su Facebook
Cisgiordania, la vita dei palestinesi tra demolizioni e sfollamenti: “Mi hanno dieci minuti per…; Il «Made in Israel» per occupare terra ed economia: Cisgiordania allo stremo; Cisgiordania, record di minori sfollati.
Il «Made in Israel» per occupare terra ed economia: Cisgiordania allo stremo - Israele (Internazionale) Colline brulle, terrazzamenti di ulivi secolari, vecchi mercati cittadini. Come scrive ilmanifesto.it
La Cisgiordania tra sfollamenti forzati e violenze - «In tutta la Cisgiordania sta aumentando in modo significativo il rischio di pulizia etnica, mentre i palestinesi ... Segnala vita.it