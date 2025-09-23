Cirque du soleil nel 2026 ritorno in Italia con ‘Ovo’

Cirque du soleil torna in Italia nel 2026 con ‘Ovo’ a Roma e Bergamo. Lo spettacolo farà tappa al Palazzo dello Sport di Roma dal 2 al 5 Aprile 2026 e alla Choruslife Arena di Bergamo dal 9 al 12 Aprile 2026. Dopo diversi mesi di lavoro, il team di ‘Ovo’ presenterà la nuova versione dello spettacolo: scenografia e costumi rivisitati, nuovi numeri acrobatici, personaggi originali e musica reinventata. ‘Ovo’ stupirà con la sua colonia di insetti, che riunisce 53 acrobati e musicisti in uno show che delizia grandi e piccoli. Come acquistare i biglietti. A partire dalle ore 11:00 di martedì 23 settembre i biglietti per OVO saranno disponibili online esclusivamente per i soci del Club Cirque su www. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cirque du soleil, nel 2026 ritorno in Italia con ‘Ovo’

