Ciro Grillo e tre amici condannati per stupro di gruppo

La sentenza a Tempio Pausania. Il tribunale di Tempio Pausania ha condannato in primo grado Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria a otto anni di carcere, mentre Francesco Corsiglia ha ricevuto una pena di sei anni e sei mesi. La decisione arriva a oltre sei anni dai fatti avvenuti nella villa della famiglia Grillo a Porto Cervo tra il 16 e il 17 luglio 2019. La condanna è stata pronunciata dal collegio presieduto da Marco Contu, dopo tre ore di camera di consiglio. Nessuno degli imputati era presente in aula al momento della lettura. Le accuse e le versioni contrapposte.

