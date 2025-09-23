Ciro Grillo e i tre amici condannati a 8 e 6 anni | Fu stupro di gruppo

Repubblica.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpevoli il figlio del fondatore del M5S, Capitta, Lauria e Corsiglia. Restano a piede libero, “siamo innocenti”. Il comico: amareggiato. 🔗 Leggi su Repubblica.it

