Ciro Grillo e i tre amici condannati a 8 e 6 anni | Fu stupro di gruppo

Colpevoli il figlio del fondatore del M5S, Capitta, Lauria e Corsiglia. Restano a piede libero, “siamo innocenti”. Il comico: amareggiato. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Ciro Grillo e i tre amici condannati a 8 e 6 anni: “Fu stupro di gruppo”

