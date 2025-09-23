Ciro Grillo e gli amici condannati per stupro di gruppo Bongiorno | Questa sentenza urla | denunciate!

«C ome ha reagito la mia assistita quando le ho comunicato la sentenza? È scoppiata in lacrime, lacrime di gioia, piangeva e mi ringraziava». Lo ha detto l’avvocata Giulia Bongiorno, che difendeva la studentessa italo norvegese, al termine dell’ultima udienza a Tempio Pausania. Leggi anche › Kennedy, Tyson e Ciro Grillo: a volte la donna viene creduta, a volte no «Nonostante le prove fossero poderose, non ci si abitua mai ad attendere una sentenza e quindi c’era tanta emozione. In questo percorso è stata crocifissa, massacrata, questa sentenza oggi non trova la fine della sua sofferenza ma trova il significato della sua sofferenza perché ha denunciato, ha creduto nella possibilità che ci fosse la giustizia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

