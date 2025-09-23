Ciro Grillo e gli amici condannati per stupro di gruppo Bongiorno | Questa sentenza urla | denunciate!
«C ome ha reagito la mia assistita quando le ho comunicato la sentenza? È scoppiata in lacrime, lacrime di gioia, piangeva e mi ringraziava». Lo ha detto l’avvocata Giulia Bongiorno, che difendeva la studentessa italo norvegese, al termine dell’ultima udienza a Tempio Pausania. Leggi anche › Kennedy, Tyson e Ciro Grillo: a volte la donna viene creduta, a volte no «Nonostante le prove fossero poderose, non ci si abitua mai ad attendere una sentenza e quindi c’era tanta emozione. In questo percorso è stata crocifissa, massacrata, questa sentenza oggi non trova la fine della sua sofferenza ma trova il significato della sua sofferenza perché ha denunciato, ha creduto nella possibilità che ci fosse la giustizia. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: ciro - grillo
Sentenza su Ciro Grillo rinviata per lutto, polemica di Pm e avvocati: boicottato il rinvio a domani | Video
Ciro Grillo e i tre amici condannati a 8 e 6 anni: “Fu stupro di gruppo”
La prima volta di Ciro Grillo in aula: “A dicembre diventerò papà, ho fatto legge per difendermi”
Ciro Grillo condannato a 8 anni per stupro di gruppo Otto anni anche a Capitta e Lauria, e sei anni e mezzo a Corsiglia - facebook.com Vai su Facebook
Processo Ciro Grillo, tutti condannati per lo stupro di gruppo in Costa Smeralda: le tappe della vicenda - X Vai su X
Processo per stupro di gruppo, Ciro Grillo e suoi 3 amici condannati: pene tra 6 e 8 anni; Tempio Pausania: Ciro Grillo condannato per violenza sessuale di gruppo; «Fu stupro di gruppo»: condannati a otto anni Grillo jr e due amici.
Ciro Grillo condannato a 8 anni per stupro di gruppo. La vittima: «Oggi piango di gioia». L’avvocato Bongiorno: «Vince chi ha il coraggio di denunciare» - Dopo 8 ore in camera di consiglio, i giudici del Tribunale di Tempio li hanno riconosciuti colpevoli ... Da ilgazzettino.it
Ciro Grillo condannato a 8 anni per stupro di gruppo: stessa pena per 2 suoi amici. 6 anni e 6 mesi al quarto imputato - Tutti condannati i quattro imputati il processo per il presunto stupro di gruppo ai danni di due giovani donne (19enni all’epoca dei fatti) avvenuto la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 a Porto Cerv ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it