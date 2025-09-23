Ciro Grillo condannato? | Bongiorno si sfoga cos’è successo dopo la sentenza

È stato un verdetto che ha scosso non solo le aule del tribunale di Tempio Pausania, ma anche l’opinione pubblica. Dopo oltre tre anni di processo, il caso della violenza sessuale avvenuta a Porto Cervo nel 2019 e che ha visto coinvolto Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo, si è chiuso con una condanna che segna uno spartiacque. Un processo lungo e carico di tensioni, che ha acceso il dibattito nazionale sul tema della violenza di genere e sulla credibilità delle vittime. La prima a raccontare il clima di quel momento è stata l’avvocata Giulia Bongiorno, difensore della giovane italo-norvegese, che ha condiviso con i giornalisti lo sfogo e le lacrime della sua assistita. 🔗 Leggi su Tvzap.it

ciro grillo condannato bongiornoCiro Grillo condannato a 8 anni per stupro di gruppo. La vittima: «Oggi piango di gioia». L’avvocato Bongiorno: «Vince chi ha il coraggio di denunciare» - Dopo 8 ore in camera di consiglio, i giudici del Tribunale di Tempio li hanno riconosciuti colpevoli ... Secondo ilgazzettino.it

ciro grillo condannato bongiornoCiro Grillo condannato per stupro di gruppo con gli amici. La sentenza di Tempio Pausania - Sei anni e sei mesi per Francesco Corsiglia, accusati da una ragazza italo norvegese per fatti relativi all’estate 2019. Segnala quotidiano.net

