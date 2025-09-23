Cinzia Pinna scomparsa svolta nel caso | Indagati due uomini per la Procura è stata uccisa Si cerca il corpo
Emergono nuovi dettagli sulla scomparsa di Cinzia Pinna, 33 anni, di cui non si hanno notizie dalla notte tra l'11 e il 12 settembre: la donna è svanita nel nulla da Palau e le. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: cinzia - pinna
Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa
?Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata in un locale con gli amici
Cinzia Pinna scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata della 33enne in un locale con gli amici
#chilhavisto | Cinzia Pinna scomparsa da 12 giorni: c’è un indagato per la vicenda - X Vai su X
ULTIMA ORA: Diego Lai è stato RITROVATO! Sta bene, è cosciente ed è tornato a casa sua. Questa volta, per fortuna, si può parlare solo di un brutto spavento. — Proseguono invece le ricerca di Cinzia Pinna, ancora scomparsa. Seguiranno aggiornam - facebook.com Vai su Facebook
Mistero sulla scomparsa della 33enne Cinzia Pinna in Sardegna: c’è un indagato; Cinzia Pinna scomparsa nel nulla: c'è un indagato; Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l'ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa.
Cinzia Pinna, resta il mistero sulla scomparsa. Ma c’è un indagato - Dopo giorni di ricerche senza esito, la Procura ha iscritto un uomo nel registro degli indagati: sarebbe l’ultima ... Scrive ilgiornale.it
Mistero sulla scomparsa della 33enne Cinzia Pinna in Sardegna: c’è un indagato - Un uomo, "l'ultimo ad averla vista", è stato iscritto nel registro degli indagati. Come scrive ilfattoquotidiano.it