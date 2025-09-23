Cinzia Pinna scomparsa da dodici giorni | c' è un indagato L' ultima serata della 33enne in un locale con gli amici
ULTIMA ORA: Diego Lai è stato RITROVATO! Sta bene, è cosciente ed è tornato a casa sua. Questa volta, per fortuna, si può parlare solo di un brutto spavento. — Proseguono invece le ricerca di Cinzia Pinna, ancora scomparsa. Seguiranno aggiornam - facebook.com Vai su Facebook
#chilhavisto | Cinzia #Pinna, si intensificano le ricerche per la ragazza scomparsa a #Palau. Aumenta l’angoscia della famiglia - X Vai su X
Trovato il corpo senza vita di Cinzia Pinna, era scomparsa 12 giorni fa a Palau: c’è un indagato - Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche della 33enne di Castelsardo sparita nel nulla oltre dieci giorni a Palau, in Gallura ... Si legge su fanpage.it