Cinzia Pinna scomparsa a Palau due indagati per omicidio
(Adnkronos) – Giallo in Sardegna per la scomparsa di una donna di 33 anni, si indaga per omicidio. Cinzia Pinna, di Castelsardo, è scomparsa la notte tra l'11 e il 12 settembre da Palau. Le ricerche vanno avanti da giorni nel nord-est dell'isola e oggi arriva la svolta: la procura di Tempio indaga per omicidio. . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Cinzia Pinna $scomparsa a $Palau I $carabinieri hanno interrogato due persone che avrebbero trascorso del tempo con la donna prima della sua scomparsa, mentre le $ricerche proseguono senza sosta in Gallura
ULTIMA ORA: Diego Lai è stato RITROVATO! Sta bene, è cosciente ed è tornato a casa sua. Questa volta, per fortuna, si può parlare solo di un brutto spavento. — Proseguono invece le ricerca di Cinzia Pinna, ancora scomparsa. Seguiranno aggiornam
