Cinzia Pinna resta il mistero sulla scomparsa Ma c’è un indagato

Continuano senza sosta le indagini sulla misteriosa scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne originaria di Castelsardo di cui si sono perse le tracce nella notte tra l’11 e il 12 settembre a Palau, in Gallura. A quasi due settimane dall’allarme lanciato dalla famiglia, le ricerche non hanno ancora portato ad alcun esito concreto, ma c’è un primo sviluppo giudiziario: una persona è stata iscritta nel registro degli indagati. A renderlo noto è la procura di Tempio Pausania, che ha aperto un’inchiesta coordinata dal procuratore Gregorio Capasso, focalizzata sulle ultime ore in cui Cinzia è stata vista viva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

