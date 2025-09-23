Continuano senza sosta le indagini sulla misteriosa scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne originaria di Castelsardo di cui si sono perse le tracce nella notte tra l’11 e il 12 settembre a Palau, in Gallura. A quasi due settimane dall’allarme lanciato dalla famiglia, le ricerche non hanno ancora portato ad alcun esito concreto, ma c’è un primo sviluppo giudiziario: una persona è stata iscritta nel registro degli indagati. A renderlo noto è la procura di Tempio Pausania, che ha aperto un’inchiesta coordinata dal procuratore Gregorio Capasso, focalizzata sulle ultime ore in cui Cinzia è stata vista viva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cinzia Pinna, resta il mistero sulla scomparsa. Ma c’è un indagato