Cinzia Pinna la giovane donna sparita nel nulla dopo una serata con gli amici Indagato un uomo

Un uomo è stato iscritto nel registro degli indagati per la scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne originaria di Castelsardo (Sassari) scomparsa nella notte tra l’11 e il 12 settembre. Le ricerche sono momentaneamente bloccate da lunedì 21 settembre a causa del maltempo. Nel registro degli indagati. 🔗 Leggi su Today.it

ULTIMA ORA: Diego Lai è stato RITROVATO! Sta bene, è cosciente ed è tornato a casa sua. Questa volta, per fortuna, si può parlare solo di un brutto spavento. — Proseguono invece le ricerca di Cinzia Pinna, ancora scomparsa. Seguiranno aggiornam - facebook.com Vai su Facebook

Trovato il corpo senza vita di Cinzia Pinna, era scomparsa 12 giorni fa a Palau: c’è un indagato - Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche della 33enne di Castelsardo sparita nel nulla oltre dieci giorni a Palau, in Gallura ... fanpage.it scrive

Donna scomparsa in Gallura, c'è un'inchiesta - E' stata aperta un'inchiesta e ci sarebbe un indagato per la scomparsa di Cinzia Pinna, 33enne di Castelsardo scomparsa nel nulla la sera dell'11 settembre scorso a Palau. Da rainews.it