Cinque pareggi in campo Partenza in equilibrio
Grande equilibrio nella prima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria per quanto riguarda le otto squadre del circondario, nelle cui partite si sono registrati ben cinque pareggi. Partiamo da quello colto in rimonta dal Gambassi nel girone C di Prima Categoria, sul campo dell’Audace Legnaia. Dopo una prima frazione a reti bianche, nonostante l’uomo in meno i fiorentini passano al 65’ con un gol di Toccafondi direttamente da corner, ma al 93’ il subentrato Vanni, terzino ex Certaldo ultimo arrivato in casa Gambassi, firma il definitivo 1-1 termale. Scendendo nel girone F di Seconda Categoria primo storico punto su questo palcoscenico per il Capraia, che esce indenne dal campo del San Lorenzo Campi Giovani (0-0). 🔗 Leggi su Lanazione.it
