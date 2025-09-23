cinque acconciature capelli per l autunno da copiare a katie holmes

L’ultima volta che Katie Holmes, 46 anni, aveva fatto scalpore e notizia, era con un uomo. Un “ragazzo” quarantenne di nome Joshua Jackson, suo partner in Dawson’s Creek. I due erano insieme con la stessa sintonia di un tempo, sul set del film Happy Hours. Ora, sembra essere di nuovo una questione di ragazzi: in particolare, del 23enne Romeo Beckham (figlio di Victoria e David). Mentre gira voce che i due, Katie e Romeo, potrebbero uscire insieme e non da amici, noi ci soffermiamo su di lei. Che ogni volta che una settimana della moda arriva nella città di New York, ci offre comode e belle ispirazioni di stile in fatto di bellezza. 🔗 Leggi su Amica.it

