Cinghiali avvistati di giorno nei pressi di un' isola ecologica

Nuovo avvistamento di cinghiali nel centro abitato di Chieti, stavolta in pieno giorno. Nella mattinata di oggi, martedì 23 settembre, è arrivata una segnalazione da via Madonna della Misericordia, nei pressi di un'isola ecologica dove i cinghiali sarebbero stati attirati da una abbondante e per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it