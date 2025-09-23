Cinghiali avvistati di giorno nei pressi di un' isola ecologica
Nuovo avvistamento di cinghiali nel centro abitato di Chieti, stavolta in pieno giorno. Nella mattinata di oggi, martedì 23 settembre, è arrivata una segnalazione da via Madonna della Misericordia, nei pressi di un'isola ecologica dove i cinghiali sarebbero stati attirati da una abbondante e per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: cinghiali - avvistati
Follonica, cinghiali avvistati più volte in città. “Anche al cinema all’aperto”
Cinghiali avvistati tra Siderno e Locri: allarme tra i residenti Un insolito avvistamento ha destato preoccupazione da alcune sere nella zona costiera tra Siderno e Locri https://www.rivieraweb.it/?p=69808 - facebook.com Vai su Facebook
Avvistati cinghiali in Via Manzo a Campobasso In pieno giorno sono sbucati fuori da un'area verde. I residenti dicono che spesso vanno a frugare nell'immondizia dei mastelli e che c'è chi lascia i rifiuti in buste di plastica #IoSeguoTgr @TgrRai - X Vai su X
Cinghiali avvistati di giorno nei pressi di un'isola ecologica; Potenza: in provincia cinghiali avvistati anche di giorno nei pressi del centro abitato! La denuncia; Follonica, cinghiali avvistati più volte in città. “Anche al cinema all’aperto”.
Cinghiali avvistati di giorno nei pressi di un'isola ecologica - Il Wwf denuncia l’abbandono di rifiuti e una raccolta inadeguata come principali cause ... Secondo chietitoday.it
Cinghiali in città a Vibo Valentia: cittadini in allarme - Negli ultimi mesi, gli avvistamenti di animali selvatici in città sono in aumento, creando crescente allarme tra la popolazione ... Segnala zoom24.it