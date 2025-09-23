Cinema torna a Los Angeles l’Italian Comedy Festival-Hollywood 4.0

Roma, 23 set. (askanews) – Dopo il successo delle passate edizioni, torna l’Italian Comedy FestivalHollywood 4.0, diretto dall’attore Gianfranco Terrin, che si svolgerà dal 6 all’8 ottobre 2025 presso il Marilyn Monroe Theatre al Lee Strasberg Creative Center, nel cuore di West Hollywood. Giunto alla sua quarta edizione, l’Italian Comedy Festival è nato “è un festival itinerante, in movimento, nato per far viaggiare la commedia italiana dalle sue radici fino al cuore di Hollywood – ha spiegato il direttore artistico Gianfranco Terrin – ogni anno rinnoviamo una promessa semplice: celebrare la grande tradizione della nostra commedia e, allo stesso tempo, dare spazio alle nuove voci che la stanno scrivendo oggi”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

