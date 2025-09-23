Cinema torna a Los Angeles l’Italian Comedy Festival-Hollywood 4.0

Roma, 23 set. (askanews) – Dopo il successo delle passate edizioni, torna l’Italian Comedy Festival – Hollywood 4.0, diretto dall’attore Gianfranco Terrin, che si svolgerà dal 6 all’8 ottobre 2025 presso il Marilyn Monroe Theatre al Lee Strasberg Creative Center, nel cuore di West Hollywood. Giunto alla sua quarta edizione, l’Italian Comedy Festival è nato “è un festival itinerante, in movimento, nato per far viaggiare la commedia italiana dalle sue radici fino al cuore di Hollywood – ha spiegato il direttore artistico Gianfranco Terrin – ogni anno rinnoviamo una promessa semplice: celebrare la grande tradizione della nostra commedia e, allo stesso tempo, dare spazio alle nuove voci che la stanno scrivendo oggi”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: cinema - torna

Lido di Camaiore, torna il cinema all’aperto a Bussoladomani

Top Gun torna al cinema in versione restaurata in 4K

Top Gun torna al cinema in 4K: l’evento speciale per i 40 anni con Tom Cruise

Il regista Paul Thomas Anderson torna al cinema con il suo nuovo film, Una battaglia dopo l’altra. Dal 25 settembre ti aspettiamo in sala per vivere un’esperienza incredibile e portare con te un ricordo del film (fino a esaurimento scorte). Ti aspettiamo al M - facebook.com Vai su Facebook

Il cinema torna all'Odeon: Kryalos e The Space Cinema insieme per la riapertura dello storico multisala nel centro di Milano https://rbcasting.com/?p=157536 - X Vai su X

Cinema, torna a Los Angeles l'Italian Comedy Festival-Hollywood 4.0; ‘Animation Is Film Festival '25’: Tutto il programma da Los Angeles; Brad Pitt vende a Austin Butler la sua villa di Los Angeles.

Cinema, torna a Los Angeles l’Italian Comedy Festival-Hollywood 4.0 - (askanews) – Dopo il successo delle passate edizioni, torna l’Italian Comedy Festival – Hollywood 4. Lo riporta itacanotizie.it

Cinema, Los Angeles addio. Film e serie si girano altrove - Luci e palme riflesse sulla Walk of Fame di Hollywood allagata da una serie di forti piogge che ha colpito la California e che potrebbe preannunciare la fine di un lungo periodo di siccità. Come scrive agi.it