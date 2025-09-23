Cinema l’horror Good Boy aprirà Alice nella città
Roma, 23 set. (askanews) – Il film di genere tra i più attesi dell’anno, “Good Boy” di Ben Leonberg, aprirà la XXIII edizione del festival Alice nella città, in programma dal 15 al 26 ottobre, parallelamente e in agreement con la Festa del Cinema di Roma, all’Auditorium Parco della Musica, all’Auditorium Conciliazione, al Cinema Adriano e altre location della Capitale. Il film è un’opera prima low budget e indipendente, nata come esperimento da un cortometraggio firmato dallo stesso regista e realizzata nell’arco di tre anni, diventata un caso cinematografico dopo l’acclamato esordio al SXSW Film and TV Festival 2025. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: cinema - horror
Scene di body horror più disturbanti nella storia del cinema
Mezzo secolo di Rocky Horror Show. E il cinema si liberò in un rito collettivo
Weapons da oggi al cinema: avremo finalmente le risposte alle tante domande sull'horror di Zach Cregger (forse)
è domenica 21 settembre al Cinema Beltrade e l'autunno è alle porte: ma, da un classico di David Lynch al più recente capolavoro di animazione, passando per amori coniugali andati a male e un affascinante horror italiano, ti aspettiamo come sempre per un - facebook.com Vai su Facebook
dituttounpop on X: "RT @NetflixIT: Conosci i film horror ispirati dalla sua contorta eredità, ma forse non conosci ancora il suo nome... A ottobre, preparati a…" - X Vai su X
Good Boy: l'atteso horror dal punto di vista di un cane apre Alice nella città - Da non confondersi con un film omonimo, Good Boy di Ben Leonberg aprirà la XXIII edizione del festival Alice nella città, in programma dal 15 al 26 ottobre. Scrive comingsoon.it
Alice nella città 2025 apre con l’horror indie Good Boy (trailer) - Nato come esperimento da un cortometraggio firmato dallo stesso regista e realizzato nell’arco di tre anni, Good Boy, l’opera prima di Ben Leonberg, un ... Secondo ciakmagazine.it