Cinema l’horror Good Boy aprirà Alice nella città

Roma, 23 set. (askanews) – Il film di genere tra i più attesi dell’anno, “Good Boy” di Ben Leonberg, aprirà la XXIII edizione del festival Alice nella città, in programma dal 15 al 26 ottobre, parallelamente e in agreement con la Festa del Cinema di Roma, all’Auditorium Parco della Musica, all’Auditorium Conciliazione, al Cinema Adriano e altre location della Capitale. Il film è un’opera prima low budget e indipendente, nata come esperimento da un cortometraggio firmato dallo stesso regista e realizzata nell’arco di tre anni, diventata un caso cinematografico dopo l’acclamato esordio al SXSW Film and TV Festival 2025. 🔗 Leggi su Ildenaro.it