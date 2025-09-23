Cinema in musica - I love Morricone | al Teatro Apparte risuonano le colonne sonore che hanno fatto la storia
Il più grande cinema italiano e internazionale raccontato attraverso la musica, la parola, la danza e le arti visive. “Cinema in musica- I Love Morricone” - in scena venerdì 24 ottobre alle ore 21.30 al Teatro Apparte di Palermo- è un viaggio artistico a tutto tondo che abbraccia oltre. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: cinema - musica
Rocca Priora sotto le stelle: arte, cinema e musica accendono l’estate
Debbie Harry compie 80, chi è l’icona di stile di musica e cinema
Creuza de Mà – Musica per Cinema: dal 23 al 27 luglio a Carloforte
Viaggia sulle tracce del cinema e della musica americana! Il tour perfetto per chi sogna storie da film, atmosfere da blues e melodie che raccontano l’anima del Sud. 13 notti, città leggendarie, suoni autentici. Parti con noi e vivi l’America come non l’hai m - facebook.com Vai su Facebook
#SILENTSOUND: IL GRANDE CINEMA MUTO CON MUSICA DAL VIVO Mercoledì #24settembre alle 20.30 Auditorium Rai Torino. La serata è interamente dedicata a un grande capolavoro del cinema espressionista: Faust di #Murnau. Sul podio #TimothyB - X Vai su X
We All Love Ennio Morricone torna con un doppio appuntamento internazionale: fra Roma e Repubblica Ceca; Alla scoperta di Morricone, a Cagliari un suggestivo spettacolo tra musica e solidarietà; From Ennio with Love a Palazzo della Cultura.
Cinema in Musica: omaggio a Ennio Morricone e ai capolavori del grande schermo - Il più grande cinema italiano ed internazionale raccontato attraverso la musica, la parola, la danza e le arti visive. Lo riporta blogsicilia.it