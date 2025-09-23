Cinema | è morta Claudia Cardinale aveva 87 anni

Lapresse.it | 23 set 2025

Roma, 23 set. (LaPresse) – È morta all’età di 87 anni Claudia Cardinale. Era malata da tempo. Fu la musa ispiratrice di Luchino Visconti, Federico Fellini e Luigi Comencini, nota come “la fidanzata d’Italia”. Claudia Cardinale, nata a Tunisi nel 1938, è stata una delle grandi icone del cinema europeo. Indimenticabile ne Il Gattopardo di Visconti e in Otto e mezzo di Fellini, ha segnato un’intera generazione di cinefili con la sua bellezza e intensità. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

