Cina Shenzhen si prepara all' arrivo del super tifone Ragasa | residenti sigillano porte e finestre
Le città meridionali della Cina stanno aspettando l’arrivo del super tifone Ragasa che he ha già causato la morte di tre persone e lo sfollamento di migliaia di altre nelle Filippine. Chiuse scuole e aziende e cancellati diversi voli. Nelle immagini la città cinese di Shenzhen: i residenti hanno posizionato sacchi di sabbia e barriere alle loro porte, mentre altri hanno sigillato finestre e porte in vetro con del nastro adesivo per proteggersi dai forti venti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
