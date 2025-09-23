Cina fuochi d' artificio esplosi ai piedi dell' Himalaya per spettacolo Rising Dragon governo apre inchiesta - VIDEO

Al centro dell'indagine, il noto marchio di abbigliamento outdoor Arc'teryx e l'artista cinese Cai Guo-Qiang. Lo spettacolo pirotecnico sarebbe avvenuto su un altopiano tibetano a 5.500 metri sul livello del mare. Il Comitato locale del Partito Comunista: "Indagheremo in conformità con la legge e i.

