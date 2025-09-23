Cieli nuvolosi e deboli piogge in giornata attesi temporali per la sera

Andiamo a scoprire come sarà il tempo a Bergamo con le previsioni meteo su Bergamo e provincia per martedì 23 settembre cura di 3Bmeteo. Il Meteo a Bergamo e le temperature A Bergamo oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 11mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3041m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Cieli nuvolosi e deboli piogge in giornata, attesi temporali per la sera

