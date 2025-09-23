Ciclismo Mondiali 2025 | la cronometro juniores va a Michiel Mouris Due italiani in top-10

Parla neerlandese anche l’altra cronometro individuale juniores ai Mondiali di ciclismo in Ruanda. A Kigali dopo le donne arriva il trionfo dei Paesi Bassi anche tra gli uomini: a portarsela a casa è Michiel Mouris, già campione d’Europa in carica della specialità. Prova eccellente per il neerlandese classe 2007 che è stato costante sia nel tratto più favorevole, quello pianeggiante, che nella salitella conclusiva: tempo di 29.07,61 alla velocità media di 46.6 kmh. Alle sue spalle lo statunitense Ashlin Barry, staccato di sei secondi, mentre in terza posizione troviamo uno dei favoriti di giornata, il belga Seff Van Kerckhove, a 8”. 🔗 Leggi su Oasport.it

