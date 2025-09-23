Ciclismo l’olandese Megan Arens domina la crono Juniores Azzurre lontane dal podio

Si apre senza medaglia per l’Italia la terza giornata dei Mondiali di ciclismo, competizione che si sta svolgendo a Kigali, in Ruanda. Nella prova a cronometro della categoria Juniores femminile, gara disputata su un tracciato di 18,6 chilometri, s’impone, al termine di una prova clamorosa, Megan Arens. L’olandese taglia il traguardo con il tempo di 25’47”41 e, grazie ad un tratto finale in cui riesce a tenere un’andatura nettamente migliore di quella delle dirette rivali, infligge distacchi significativi alle avversarie. La spagnola Paula Ostiz Taco, grande favorita della vigilia, conquista l’argento con il tempo di 26’22”71 e un ritardo di oltre trentacinque secondi. 🔗 Leggi su Oasport.it

