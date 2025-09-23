Ciclismo e doping in Toscana chiesto rinvio a giudizio per atleti e direttore sportivo

Pistoia, 23 settembre 2025 – Chiuse le indagini e chiesto il rinvio a giudizio per 10 persone dalla procura di Pistoia dopo un'inchiesta sul team ciclistico professionistico Vini Zabù con sede a San Baronto. L'indagine, condotta dai carabinieri del Nas di Firenze, ha svelato un presunto sistema di illeciti, tra cui doping sportivo ed estorsione. Tutto è partito nel 2021, dopo la positività di un ciclista a un controllo antidoping e dopo un report riservato dell'Agenzia antidoping della Svizzera (Stiftung antidoping Scheweiz) scaturito da segnalazioni anonime sulla piattaforma dedicata di quell'organizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ciclismo e doping in Toscana, chiesto rinvio a giudizio per atleti e direttore sportivo

