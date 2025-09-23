Ciclismo | domani la staffetta mista a cronometro ai Mondiali L’Italia sogna una medaglia
Si conclude la prima parte dei Mondiali di ciclismo in Ruanda con l’ultimo appuntamento contro le lancette, la prova più moderna: il Mixed Relay. Cronometro a squadre a staffetta mista: prima tre uomini, poi tre donne con il tempo che ovviamente va a sommarsi. L’Italia, sul podio in tre delle cinque occasioni in cui si è disputata la gara, va a caccia nuovamente delle medaglie. Non sarà facile visto che mancherà la stella Filippo Ganna, sempre a medaglia quando si è schierato al via. Gli azzurri schierano una formazione equilibrata per un percorso che, come abbiamo visto, è tutt’altro che semplice (tracciato leggermente diverso rispetto alle individuali, 21 chilometri da percorrere sia per uomini che per donne, con due strappi presenti). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - domani
Ciclismo: niente gare domani sabato nel Parco delle Cascine
Ciclismo giovanile. Domani la classica. Recanati-Pieve Torina
Ciclismo sul pista. Domani al velodromo i ragazzi nel ‘Trofeo delle Regioni’
Ore d'ansia: Kevin Bonaldo resta ricoverato in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Vicenza. La sua squadra intanto ha deciso di non correre domani #ciclismo #solidarietà https://www.tuttobiciweb.it/article/1758548756 - facebook.com Vai su Facebook
MONDIALI CICLOCROSS – Il via oggi a Liévin con la staffetta mista; La staffetta mista italiana brilla a Zurigo e conquista il bronzo mondiale! · Ciclismo su strada; Mondiali di ciclismo, Italia d’argento nella staffetta mista.
Diretta staffetta 4×100 mista/ Mondiali nuoto 2025 Singapore streaming video Rai 2: Azzurri quarti (3 agosto) - Diretta staffetta 4x100 mista ai Mondiali nuoto 2025 Singapore streaming video Rai 2: orario e risultato live della gara di oggi, domenica 3 agosto DIRETTA STAFFETTA 4X100 MISTA MONDIALI NUOTO 2025 ... Secondo ilsussidiario.net
Mondiali nuoto: Italia 6/a nella staffetta 4x100 misti mista - Il quartetto azzurro (Christian Bacico, Nicolò Martinenghi, Costanza Cocconcelli e Sara Curtis) che si era qualificato con ... Da ansa.it