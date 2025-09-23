Ciclismo | domani la staffetta mista a cronometro ai Mondiali L’Italia sogna una medaglia

Si conclude la prima parte dei Mondiali di ciclismo in Ruanda con l’ultimo appuntamento contro le lancette, la prova più moderna: il Mixed Relay. Cronometro a squadre a staffetta mista: prima tre uomini, poi tre donne con il tempo che ovviamente va a sommarsi. L’Italia, sul podio in tre delle cinque occasioni in cui si è disputata la gara, va a caccia nuovamente delle medaglie. Non sarà facile visto che mancherà la stella Filippo Ganna, sempre a medaglia quando si è schierato al via. Gli azzurri schierano una formazione equilibrata per un percorso che, come abbiamo visto, è tutt’altro che semplice (tracciato leggermente diverso rispetto alle individuali, 21 chilometri da percorrere sia per uomini che per donne, con due strappi presenti). 🔗 Leggi su Oasport.it

