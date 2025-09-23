Ciclabile Rozzano-Milano 3 Via alla raccolta firme | Quella strada è pericolosa

Sono anni che si parla di realizzare una bretella ciclopedonale che colleghi Milano 3 a Rozzano lungo via per Cascina Torriggio (Sp 122). Un tratto di asfalto lungo circa un chilometro, privo di qualsiasi protezione per ciclisti e pedoni. In passato se n’è discusso molto, ma per diversi motivi nulla è stato concretamente fatto. Eppure, i fondi per le ciclopedonali non mancano: parcheggi e percorsi protetti vengono finanziati di frequente. Attualmente, la pista ciclopedonale di Rozzano termina in via della Cooperazione, alla rotonda dove ha inizio via per Cascina Torriggio. Quella di Basiglio invece si conclude a Milano 3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ciclabile Rozzano-Milano 3. Via alla raccolta firme: "Quella strada è pericolosa"

In questa notizia si parla di: ciclabile - rozzano

