Ciclabile di via Panama i residenti protestano Il Comune ci ripensa pronta la retromarcia

È un momento complicato per il Campidoglio in tema di mobilità. Dopo la presa d'atto delle problematiche causate dalle modifiche al traffico imposte a San Basilio, con rotatoria, senso unico sulla Nomentana e conseguente viabilità paralizzata, è in vista infatti il dietrofront anche sulla pista ciclabile di via Panama, ai Parioli, che fa parte del tracciato del «Grande raccordo anulare delle bici». Si tratta di cantieri da poco avviati con l'obiettivo, da un lato, di aumentare la sicurezza stradale e dall'altro di potenziare la mobilità «green» ma già bocciati su tutta la linea dai residenti, che hanno protestato in tutti i modi persino scendendo in piazza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ciclabile di via Panama, i residenti protestano. Il Comune ci ripensa, pronta la retromarcia

