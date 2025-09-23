Ci sono anche due ravennati tra le ' mamme evergreen' premiate a Pisa

Ci sono anche due ravennati tra le ‘mamme evergreen’ premiate a Pisa lo scorso weekend, dove si è tenuta le Finale di Miss mamma italiana evergreen 2025, riservata alle mamme dai 56 anni a salire. Le mamme finaliste hanno prima sfilato in abito elegante e poi sostenuto una prova di abilità. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: sono - ravennati

6 ravennati su 10 sono esposti a livelli elevati di rumore: l'emergenza (che ammala e uccide) dell'inquinamento acustico

Bando regionale per sostituire le caldaie, sono 910 i ravennati che hanno fatto domanda

Piccole imprese ravennati sempre più 'vecchie': crescono i titolari over 70, a Ravenna sono più di 2.500

Abbiamo una buona notizia La mostra “Una costellazione in terra” di @latina.vincenzo a cura di Gioia Gattamorta è prorogata fino al 3 ottobre! Queste foto sono state scattate in un pomeriggio speciale, all’incontro tra “ravennati vecchi e nuovi” promosso da - facebook.com Vai su Facebook

Ci sono anche due ravennati tra le 'mamme evergreen' premiate a Pisa; Due mamme del ravennate premiate al concorso Miss Mamma Italiana; Ravenna, due sorelle adottate ritrovano la mamma 20 anni dopo | L'intervista.

Ci sono anche due ravennati tra le 'mamme evergreen' premiate a Pisa - Miss mamma italiana è il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia con marchio registrato, dedicato alla figura della mamma. Scrive ravennatoday.it