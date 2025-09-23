Ci ha lasciato a XX un' attrice definita l' invenzione italiana più bella dopo gli spaghetti
A 87 anni è morta Claudia Cardinale: era ricoverata da tempoun malore improvviso. L’attrice e musa di registi italiani come Luchino Visconti e Federico Fellini, dotata di una bellezza rara, viveva da molti anni a Parigi. Indimenticabile Angelica in Il Gattopardo, ideale di donna in 8 ½, ha fatto innamorare di sé il mondo del cinema ma ha avuto un solo grande amore. Così, si definiva: « Madre, attrice, essere umano, questa sono io ». “Il Gattopardo”, da capolavoro della letteratura a serie Netflix: il trailer X Leggi anche › Il MoMA di New York celebra Claudia Cardinale, la nostra diva indomabile Morta Claudia Cardinale, la biografia di un’italiana a Tunisi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
