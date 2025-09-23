Christian Bale e Jessie Buckley sono Frankenstein e la sua sposa nel trailer del film di Maggie Gyllenhaal
La Sposa arriverà nei cinema italiani nel mese di marzo e, nell'attesa, Warner Bros ha condiviso le prime immagini dell'atteso progetto. Arriverà nelle sale italiane il 5 marzo 2026, grazie a Warner Bros Italia, il film La sposa diretto da Maggie Gyllenhaal e il trailer regala le prime immagini della storia ispirata al classico della letteratura gotica. Christian Bale è infatti Frankenstein nel progetto con star Jessie Buckley nel ruolo della donna che viene riportata in vita. Le star del film Nel cast del lungometraggio La Sposa, scritto e diretto da Maggie Gyllenhaal, ci sono inoltre Peter Sarsgaard, Annette Bening, Jake Gyllenhaal e Penelope Cruz. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
