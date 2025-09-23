Christian Bale è il mostro di Frankenstein nel trailer della nuova rivisitazione di Maggie Gyllenhaal
annuncio del nuovo film “la sposa” di maggie gyllenhaal: una rivisitazione moderna di frankenstein. Un’anticipazione molto attesa per gli appassionati del celebre romanzo di Mary Shelley, con la presentazione del primo trailer ufficiale di “La Sposa”. Diretto da Maggie Gyllenhaal, regista già nota per il suo lavoro in La figlia oscura, il film rappresenta una rilettura innovativa e contemporanea del classico della letteratura horror. La produzione promette un’opera ricca di interpretazioni di alto livello, con un cast stellare e una sceneggiatura che si ispira al sequel del film Universal del 1935. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
