Chivu Inter, solito difetto di mira: occorre migliorare nel cinismo sottoporta! I numeri evidenziano il problema che c’era anche l’anno scorso. Uno dei problemi ricorrenti dell’ Inter è la difficoltà di concretizzare le occasioni da gol, un aspetto che non è nuovo, ma che anche quest’anno sembra ripetersi. Nel match contro il Sassuolo, il dato è emerso in maniera evidente: nonostante ben 20 tiri verso la porta, solo 6 sono stati indirizzati nello specchio e appena 2 sono andati a segno, uno dei quali addirittura un autogol. Questa incapacità di finalizzare ha permesso ai neroverdi di rimanere in partita, nonostante la netta superiorità degli nerazzurri in termini di proposta di gioco e produzione offensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, solito difetto di mira: occorre migliorare nel cinismo sottoporta! I numeri sono evidenti