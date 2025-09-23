Chivu Inter resta il problema dei finali | la spiegazione e quella similitudine con Inzaghi…

Chivu Inter, le prime indicazioni dopo la sfida della quarta giornata di Serie A a San Siro contro il Sassuolo. Tutti i dettagli in merito. Nonostante il cambio di allenatore e qualche innesto di mercato, l’ Inter continua a faticare nei finali di partita, riproponendo lo stesso difetto che aveva caratterizzato la gestione Inzaghi. Questo vizio, che nel campionato scorso è costato lo scudetto, sembra essere rimasto anche nella stagione 20252026 in Serie A secondo Il Giornale. La squadra, ora guidata da Cristian Chivu, ha ereditato non solo il gioco e i giocatori della precedente gestione, ma anche le difficoltà nei momenti cruciali delle partite. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, resta il problema dei finali: la spiegazione e quella similitudine con Inzaghi…

In questa notizia si parla di: chivu - inter

Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo

Impallomeni: «All’Inter il 3-5-2 è scaduto! Chivu deve cambiare»

Perinetti spiega: «Chivu è per l’Inter una scelta coraggiosa! Il motivo»

Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha parlato nel post gara della partita vinta 2-1 dai suoi contro il Sassuolo di Grosso. - facebook.com Vai su Facebook

Chivu dopo Inter-Sassuolo: "Potevamo chiuderla prima, ma avevamo bisogno di vincere" #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

Da Inzaghi a Chivu: Inter cambiata? Meno costruzione, più pressing e possesso. Solito problema; Moggi: L'Inter ha un problema: che disastro. Chivu è un'incognita; Sommer, così no: due errori decisivi su 4 gol. E la difesa resta un problema.

Moggi: "L'Inter ha un problema: che disastro. Chivu è un'incognita" - Luciano Moggi ha parlato della scorsa stagione disputata dall'Inter di Simone Inzaghi, terminata negativamente anche in Champions League. Segnala msn.com

Capello: «Il Milan è la vera anti-Napoli. L’Inter è quella di Inzaghi con Chivu in panchina. E alla Juve manca…» - L’Inter è quella di Inzaghi con Chivu in panchina. Secondo calcionews24.com