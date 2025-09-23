Chivu Inter la difesa è un rebus! Cali di concentrazione e rischi | la colpa è di…

Internews24.com | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chivu Inter, la difesa è un rebus! Cali di concentrazione e rischi: la colpa è di. L’analisi della Gazzetta sui tanti gol subiti dai nerazzurri. La prestazione dell’ Inter contro l’ Ajax in Champions League aveva mostrato una squadra solida, capace di chiudersi e proteggere la propria area per 90 minuti, concedendo poco o nulla agli avversari. Tuttavia, quel tipo di solidità sembra essere stato un’eccezione piuttosto che la norma. La partita contro il Sassuolo, infatti, ha evidenziato una preoccupante continuità nei problemi difensivi. Nonostante il gol di Cheddira non abbia avuto impatti sul risultato finale, la sensazione di vulnerabilità persiste, con i nerazzurri che continuano a soffrire davanti alla propria area. 🔗 Leggi su Internews24.com

chivu inter la difesa 232 un rebus cali di concentrazione e rischi la colpa 232 di8230

© Internews24.com - Chivu Inter, la difesa è un rebus! Cali di concentrazione e rischi: la colpa è di…

In questa notizia si parla di: chivu - inter

Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo

Impallomeni: «All’Inter il 3-5-2 è scaduto! Chivu deve cambiare»

Perinetti spiega: «Chivu è per l’Inter una scelta coraggiosa! Il motivo»

Tra Inzaghi e Chivu si è impantanata l' Inter Ok le due vittorie ma certi difetti; Chivu Inter ora l’obiettivo è non fermarsi | il piano per la rimonta su Napoli e Juve; Pio Esposito è il colpo da 50 milioni | come lo sostituirà l’Inter.

chivu inter difesa 232Inter, Marotta prende posizione su Chivu dopo l’attacco di Adani: “Serve pazienza” - Il presidente dell'Inter Marotta torna a parlare dell’allenatore Chivu rispondendo così all’invito di Adani, che aveva chiesto di sostenerlo, ma la sua difesa &#232; timida ... Da sport.virgilio.it

chivu inter difesa 232Inter: Chivu 'rumore dei nemici? Ho altro a cui pensare' - Il rumore dei nemici fa parte del gioco, &#232; sempre stato di attualità però tiro ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Chivu Inter Difesa 232