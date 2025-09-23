Chivu Inter, la difesa è un rebus! Cali di concentrazione e rischi: la colpa è di. L’analisi della Gazzetta sui tanti gol subiti dai nerazzurri. La prestazione dell’ Inter contro l’ Ajax in Champions League aveva mostrato una squadra solida, capace di chiudersi e proteggere la propria area per 90 minuti, concedendo poco o nulla agli avversari. Tuttavia, quel tipo di solidità sembra essere stato un’eccezione piuttosto che la norma. La partita contro il Sassuolo, infatti, ha evidenziato una preoccupante continuità nei problemi difensivi. Nonostante il gol di Cheddira non abbia avuto impatti sul risultato finale, la sensazione di vulnerabilità persiste, con i nerazzurri che continuano a soffrire davanti alla propria area. 🔗 Leggi su Internews24.com

