Chivu e quel punto di continuità col ciclo Inzaghi | quanti gol all’avvio! Nessuno meglio di loro in Serie A nell’anno solare 2025

. Il dato. L’ Inter ha iniziato la stagione con il piede giusto, confermando la sua forza offensiva (mentre i tanti gol subiti rimangono un campanello d’allarme). Dopo la vittoria per 2-1 contro il Sassuolo nella quarta giornata di Serie A, i nerazzurri si confermano la squadra con il miglior attacco del campionato, con 11 gol segnati in 4 partite. Questo dato non sorprende più di tanto, visto quanto successo nelle stagioni passate sotto la guida di Simone Inzaghi e adesso con Cristian Chivu, che sta proseguendo sulla stessa strada. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu e quel punto di continuità col ciclo Inzaghi: quanti gol all’avvio! Nessuno meglio di loro in Serie A nell’anno solare 2025

Calciomercato Inter, ecco l’unica vera richiesta fatta da Chivu alla società: vuole quel rinforzo per il prossimo anno!

Chivu è pronto a dare un nuovo volto alla sua Inter: due moduli alternativi e quel ruolo chiave per Mkhitaryan

Chivu, Palombo e quel legame speciale con Rapetti: la curiosità sul preparatore atletico dell’Inter!

Chivu: "Il rumore dei nemici? Ho mille altre cose a cui pensare. Il rumore dei nemici fa parte del gioco, fa comodo, è sempre stato di attualità fin dal primo giorno mio. Non guardo in faccia a nessuno, tiro avanti per la mia strada, sono molto preso da quello che

Chivu: "Avremo modo di vedere anche Luis Henrique e Diouf. Le partite che abbiamo avuto non ci hanno permesso di fare un certo tipo di cambio. Mi prendo tutta la responsabilità, in quel momento non rientravano in ciò che vedevo utile per la squadra. Merit

Juve Inter, Chivu nel post gara: «Grande prestazione, ma ci è mancata quella cosa per vincere!» - Le dichiarazioni di Chivu dopo quella che è stata la partita di Serie A Juve Inter Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Chivu ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Juve Inter di Serie A. Come scrive calcionews24.com

Chivu: "Brava Inter, ora tutto quello che è successo lo scorso anno è alle spalle" - Cristian Chivu debutta in Serie A sulla panchina nerazzurra con un rotondo 5- gazzetta.it scrive