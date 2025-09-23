Chiusura immediata Il programma Rai cancellato dopo due puntate

Domenica sera il pubblico di Rai Due si è trovato davanti a una puntata che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto rappresentare un appuntamento di intrattenimento leggero e sperimentale. Eppure i numeri registrati non hanno lasciato molto spazio alle interpretazioni: lo share si è fermato al 2,60% con appena 411 mila spettatori collegati. Una performance che ha subito acceso i riflettori nei corridoi di Viale Mazzini, dove la dirigenza si è riunita per valutare con attenzione la situazione. >> “Oddio, aiutatela”. Terrore in crociera, la passeggera la trovano bloccata lì: scatta il panico, le immagini assurde Nonostante l’impegno profuso dal conduttore e dalla squadra editoriale, la scelta è stata inevitabile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it