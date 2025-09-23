“Quella di ieri (domenica 21 settembre, ndr ) è stata l’ultima puntata di ‘ Bella Mà di sera ‘. La decisione è stata presa dopo una valutazione attenta degli ascolti e delle modalità di programmazione di un breve progetto sperimentale che aveva l’obiettivo di offrire contenuti rinnovati per il pubblico. A Pierluigi Diaco, che continuerà la sua fortunata striscia quotidiana con ‘ Bella Mà ‘ nel pomeriggio di Rai 2, va il ringraziamento delle Direzioni coinvolte nel progetto”, con una nota stampa la Rai comunica la chiusura anticipata del discusso programma in onda nel prime time domenicale della seconda rete del servizio pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chiusura anticipata per ‘Bella Mà di sera’, il programma condotto da Pierluigi Diaco nella prima serata della domenica di RaiDue fermo